Представлен новый Hyundai i10

Южнокорейский автопроизводитель опубликовал изображения нового поколения самой маленькой своей модели. Официальная презентация состоится в конце сентября

Сменивший поколение хэтчбек получил более динамичный дизайн экстерьера по сравнению с предшественником. Сменивший поколение хэтчбек получил более динамичный дизайн экстерьера по сравнению с предшественником. В салоне тоже какой -либо революции не произошло, но изменения заметны, например, появилась новая мультимедийная система с восьмидюймовым экраном. Кстати, мультимедийка изящно вписалась в приборную панель, образовывая с ней единый блок.

Новый i10 на старте продаж будет доступен с двумя моторами: трехцилиндровым объемом 1,0 литр (67 сил) и четырехцилиндровым объемом 1,2 литра (84 силы). Оба они сочетаются с пятиступенчатой «механикой» либо «роботом».