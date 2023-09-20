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20 сен 2023

Представлен обновленный Xpeng G9

Представлен обновленный Xpeng G9
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Xpeng показала обновленный электрический кроссовер Xpeng G9 и анонсировала старт продаж. Стоимость начинается от 263 900 юаней (3 475 000 рублей)

Первый дебют автомобиля состоялся в прошлом году. Некоторые экземпляры модели появились на российском рынке весной 2023 года благодаря параллельному импорту. Тогда новинка оценивалась от 4 700 000 до 7 100 000 рублей. Компания заявила, что в рамках компенсации, тем кто приобрел автомобиль в прошлом году она предоставит 10 летнюю гарантию и возможность дооснастить автомобиль беспроводными зарядками для смартфонов за 120 долларов.

Автомобиль переехал на новую модульную платформу SEPA (Smart Electric Platform Architecture). Она позволит заряжать автомобиль от станций в 800 В. Мощность поддерживаемой зарядки увеличена до 315 кВт. Фактически зарядить батарею на 70% можно примерно за 20 мин. Стандартная версия будет оснащаться одним электромотором на задней оси мощностью 308 л.с. Флагманское исполнение получит два электродвигателя (по одному на каждой оси) с суммарной мощностью в 543 л.с. На выбор будут предложены две батареи емкостями 78,4 кВт*ч или 98 кВт*ч. Первая положена для версии с одним мотором и обеспечит запас хода до 720 км. А самая энергоемкая батарея будет предложена исключительно для версии с двумя электродвигателями. Однако максимальный запас хода составит 650 км.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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