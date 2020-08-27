Представлен самый быстрый и мощный британский кроссовер

Компания Lister Motor, которая, как и Alpina, имеет статус автопроизводителя, представила самый быстрый и мощный внедорожник туманного Альбиона. Модель Stealth, основанная на Jaguar F-Pace SVR, располагает мощностью в 675 лошадиных сил

Донор «Стелса» — это Jaguar F-Pace SVR c 5,0-литровой компрессорной «восьмеркой», полным приводом и восьмидиапазонным автоматом. В заводском исполнении такой кроссовер выдает 550 лошадиных сил и 680 Нм крутящего момента, но после вмешательства специалистов Lister отдачу удалось нарастить на 22 процента — до 675 сил (666 на маховике) и 881 Нм. В этом помогла и новая прошивка блока управления, и установка изготовленного по индивидуальному проекту интеркулера вкупе с системой забора и фильтрации воздуха, а также замена шкивов компрессора на более производительные.

Авторы называют Stealth самым быстрым и мощным вседорожником Великобритании. Он превзошёл и Aston Martin DBX (550 сил и 700 Нм), и Bentley Bentayga Speed (635 сил и 900 Нм), и даже Rolls-Royce Cullinan (600 сил и 900 Нм). Причем на скоростном полигоне VMAX200 «Стелсу» удалось обогнать в дрэге не только их, но и Lamborghini Urus.