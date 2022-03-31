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31 мар 2022

Представлена обновленная Toyota Avalon

Представлена обновленная Toyota Avalon
Автор фото: фирма-производитель
Несколько месяцев назад японский концерн заявил, что убирает полноразмерный седан Avalon с рынка США по причине снижения спроса на модель. Зато в Китае эта модель находится на первых строчках продаж. К слову, на днях Avalon пережил рестайлинг.
Набор модернизаций, можно сказать, стандартный - новые бампера, решетка радиатора и новые фары, которые теперь имеют форму бумерангов.  В салоне появилась новая цифровая приборная панель и мультимедийная система с 12-дюймовым сенсорным дисплеем.
 
Все агрегаты остались стандартными.  Это двухлитровый атмосферный 170-сильный мотор, который работает в паре с вариатором. Есть и альтернатива в виде атмосферного же мотора, но уже с объемом 2.5 литра. Мощность – 218 лошадиных сил.  Отметим, что эти же моторы, к примеру, устанавливаются на Toyota Camry, правда для российского рынка агрегаты были дефорсированы. Двухлитровый - до 150 лошадиных сил. Мотор 2.5 литра – до 181 лошадиных сил.

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