Представлена обновленная Toyota Avalon

Несколько месяцев назад японский концерн заявил, что убирает полноразмерный седан Avalon с рынка США по причине снижения спроса на модель. Зато в Китае эта модель находится на первых строчках продаж. К слову, на днях Avalon пережил рестайлинг.

Набор модернизаций, можно сказать, стандартный - новые бампера, решетка радиатора и новые фары, которые теперь имеют форму бумерангов. В салоне появилась новая цифровая приборная панель и мультимедийная система с 12-дюймовым сенсорным дисплеем.