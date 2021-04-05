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5 апр 2021

Представлена Toyota GR86

Представлена Toyota GR86
Автор фото: фирма-производитель

Да, если вы ждали новый GT86, то вот он, и не смущайтесь новых обозначений - теперь все гоночные модели Toyota будут разрабатываться подразделением Gazoo Racing

Фактически, перед нами полная копия Subaru BRZ, которую показали еще в ноябре прошлого года. Впрочем, это и не удивительно, концепция этих двух машин изначально предполагало создание одного продукта, который продавался бы под обоими брендами.  Собственно, от BRZ  спорткар  Toyota отличается лишь передним бампером с массивной радиаторной решёткой в стиле GR Yaris. Кроме того, на Toyota слегка доработана оптика. Изменения в интерьере свелись по большому счёту к замене фирменных логотипов.

Что касается технической части, то под капотом здесь располагается атмосферный двигатель 2.4, который развивает более 230 лошадиных сил.  Характеристики также известны – разгон до сотни занимает немногим больше шести секунд -6.3. Отметим, что этот  показатель улучшился на секунду (по сравнению с прошлым поколением).

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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