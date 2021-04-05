Представлена Toyota GR86

Да, если вы ждали новый GT86, то вот он, и не смущайтесь новых обозначений - теперь все гоночные модели Toyota будут разрабатываться подразделением Gazoo Racing

Фактически, перед нами полная копия Subaru BRZ, которую показали еще в ноябре прошлого года. Впрочем, это и не удивительно, концепция этих двух машин изначально предполагало создание одного продукта, который продавался бы под обоими брендами. Собственно, от BRZ спорткар Toyota отличается лишь передним бампером с массивной радиаторной решёткой в стиле GR Yaris. Кроме того, на Toyota слегка доработана оптика. Изменения в интерьере свелись по большому счёту к замене фирменных логотипов.

Что касается технической части, то под капотом здесь располагается атмосферный двигатель 2.4, который развивает более 230 лошадиных сил. Характеристики также известны – разгон до сотни занимает немногим больше шести секунд -6.3. Отметим, что этот показатель улучшился на секунду (по сравнению с прошлым поколением).