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30 дек 2022

Президент подписал закон о регулировании деятельности такси

Президент подписал закон о регулировании деятельности такси

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении требований к такси и таксомоторным перевозкам.

Самый главный пункт нового закона - в такси будет запрещено работать водителям с непогашенной судимостью за средние, тяжкие и особо тяжкие преступления. Также до руля таксомотора не допустят тех лиц у кого будет три или более непогашенных штрафа. Если водителя в течение года дважды лишили прав, то перевозками он также не сможет заниматься.

Еще одно важное правило, власти регионов смогут устраивать для таксистов дополнительные аттестации на предмет знания  местности, наличия культурных объектов в городе и социальной инфраструктуры.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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