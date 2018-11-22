Примешь таблетку - получи наказание

В Госдуме предложили ввести санкции для граждан, которые употребили лекарства «в терапевтических целях», и для наркоманов, «глотающих таблетки пачками»

Дело в том, что когда у водителя берут анализы для освидетельствования, при обнаружении в них спирта, наркотических и психотропных веществ медработник выносит заключение: «Состояние опьянения установлено». Оно, в свою очередь, ложится в основу материалов, которые отправляются в суд для наказания водителя. Но при обнаружении веществ, входящих в состав лекарственных препаратов, такое заключение вынести нельзя, поскольку это не предусмотрено законодательством.

По словам врио замначальника ГИБДД России Александр Быкова, необходимо внести изменения в ст. 12.8 КоАП РФ таким образом, чтобы ответственность наступала и за употребление лекарства. К слову, в Госдуме высказались в поддержку данной идеи, правда, внесли поправку - проект должен целиком контролироваться Минздравом. По мнению зампреда комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысакова, в законопроекте нужно прописать два состава правонарушения с разных типом санкций: мягкие - для обычных граждан, которые нарушили инструкции к лекарству и сели за руль и жесткие - для наркоманов, «глотающих таблетки пачками» для получения эффекта одурманивания.

Правда, медики относятся к данной затее достаточно скептически. Как заявил заведующий отделением медосвидетельствования Московского научно-практического центра наркологии Владимир Егоров: "Тяжело прописать в отношении лекарств четкие критерии, как в случае с алкоголем. Разные лекарства по-разному действуют в зависимости от дозы, состояния организма конкретного человека. В инструкциях к лекарствам разные производители по-разному формулируют ограничения к вождению. В инструкции по применению димедрола, к примеру, сказано обтекаемо: «пациенты, занимающиеся опасными видами деятельности, требующими повышенного внимания и быстрых психических реакций, должны соблюдать осторожность. Врач, выписывая препарат, должен предостеречь пациента от управления автомобилем. Сделал он это или нет, проконтролировать невозможно».