Автомобильный портал Motorpage
22 ноя 2018

Примешь таблетку - получи наказание

Примешь таблетку - получи наказание

В Госдуме предложили ввести санкции для граждан, которые употребили лекарства «в терапевтических целях», и для наркоманов, «глотающих таблетки пачками»

Дело в том, что когда у водителя берут анализы для освидетельствования, при обнаружении в них спирта, наркотических и психотропных веществ медработник выносит заключение: «Состояние опьянения установлено». Оно, в свою очередь, ложится в основу материалов, которые отправляются в суд для наказания водителя. Но при обнаружении веществ, входящих в состав лекарственных препаратов, такое заключение вынести нельзя, поскольку это не предусмотрено законодательством.

По словам врио замначальника ГИБДД России Александр Быкова, необходимо внести изменения в ст. 12.8 КоАП РФ таким образом, чтобы ответственность наступала и за употребление лекарства. К слову, в Госдуме высказались в поддержку данной идеи, правда, внесли поправку - проект должен целиком контролироваться Минздравом. По мнению зампреда комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысакова, в законопроекте нужно прописать два состава правонарушения с разных типом санкций: мягкие - для обычных граждан, которые нарушили инструкции к лекарству и сели за руль и жесткие - для наркоманов, «глотающих таблетки пачками» для получения эффекта одурманивания.

Правда, медики относятся к данной затее достаточно скептически. Как заявил заведующий отделением медосвидетельствования Московского научно-практического центра наркологии Владимир Егоров: "Тяжело прописать в отношении лекарств четкие критерии, как в случае с алкоголем. Разные лекарства по-разному действуют в зависимости от дозы, состояния организма конкретного человека. В инструкциях к лекарствам разные производители по-разному формулируют ограничения к вождению. В инструкции по применению димедрола, к примеру, сказано обтекаемо: «пациенты, занимающиеся опасными видами деятельности, требующими повышенного внимания и быстрых психических реакций, должны соблюдать осторожность. Врач, выписывая препарат, должен предостеречь пациента от управления автомобилем. Сделал он это или нет, проконтролировать невозможно».

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
За Рулем , Авто@mail.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Независимые АЗС готовы демпинговать

22 ноября 2018
Ford Focus Active Wagon 2019

Ford Focus стал внедорожником

22 ноября 2018

Немецкое правительство высказалось об уродстве автомобилей

21 ноября 2018

Штраф за техосмотр возвращается

21 ноября 2018

Volvo уходит от автомобилей

21 ноября 2018
Mazda 6 2018

В России начали собирать обновленную Mazda 6

21 ноября 2018

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Ford Mondeo, Toyota Camry - сравнительный тест ford mondeo 2015 и toyota camry 2018: в поисках водительского счастья Сравнительный тест
21 ноября 2018

Ford Mondeo, Toyota Camry
"В поисках водительского счастья: Toyota Camry или Ford Mondeo?"
Jaguar E-Pace, Jaguar F-Pace - кошачья порода
Автопутешествия
20 ноября 2018

Jaguar E-Pace, Jaguar F-Pace
"Кошачья порода"
Nissan Murano - nissan murano 2015 почему «японец» из сша в россии ко двору пришелся
Тест драйв
19 ноября 2018

Nissan Murano
"Почему «японец» из США Nissan Murano в России ко двору пришелся"
Lada Xray Cross - lada xray cross 2019 …плюс роботизация всех моделей
Тест драйв
16 ноября 2018

Lada Xray Cross
"…плюс роботизация всех моделей"

Написано новостей:

2 2 2 3 6