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24 дек 2018

Привяжем ОСАГО к водителю

Привяжем ОСАГО к водителю

С интересной инициативой выступили недавно депутаты Госдумы от партии ЛДПР. Инициативная группа внесла на рассмотрение законопроект, который предполагает оформление страховых полисов на водителя, без привязки к транспортному средству

На данный момент полис оформляется только на конкретный автомобиль, а нововведение позволит применять страховку на неограниченное количество транспортных средств. В качестве преимущества такого подхода, создатели законопроекта указывают на то, что переход на страхование ответственности конкретного человека позволит достигнуть прямой персонализации тарифа.

В свою очередь, водитель с персональным полисом сможет управлять любым доступным ему на законных основаниях автомобилем без необходимости оформления новой или переоформления действующей страховки. Ему также не придется менять полис после продажи старого и покупки нового транспортного средства. Главное требование - совпадение водительской категории.

Если же законопроект пройдет все инстанции и будет принят, то новые порядок оформления страховки будут носить опциональный характер. Водители будут сами решать, каким способом новым или традиционным оформлять полис ОСАГО.

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При написании новости использовалась информация:
Drom, МКRU

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