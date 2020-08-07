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7 авг 2020

Продажи автомобилей в России растут!

Продажи автомобилей в России растут!

Российский автомобильный рынок впервые с марта положительную динамику относительно прошлого года

В июле 2020 года в России было продано 141 924 новых легковых автомобиля, что на 6,8% больше, чем в том же месяце прошлого года. Соответствующие данные приводит в своем отчете Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Таким образом, отечественный рынок показал рост впервые с марта.

«С показателем +6,8% июль стал первым месяцем этого года со значительным ростом относительно предыдущего года, что указывает на признаки долгожданного восстановления рынка. Столь значительный результат обусловлен, с одной стороны, отложенным спросом предыдущих месяцев, возникшим во время приостановки деятельности, и с другой стороны, ослаблением рубля. Текущие результаты за июль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показывают снижение на 19,3%, что лучше, чем -23,9% по прогнозу АЕБ на 2020 год. Хорошие результаты продаж рынка в целом обусловлены также государственными мерами поддержки», — отметил председатель комитата автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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