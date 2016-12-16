Аналитическое агентство Автостат опубликовало результаты исследования российского рынка грузовых автомобилей (HCV) в ноябре текущего года.

По данным агентства, в прошлом месяце объем продаж грузовых автомобилей на первичном авторынке в России был зафиксирован на уровне 5 472 экземпляров, что на 32,4% превышает результаты ноября 2015 года. Как отмечается в исследовании аналитиков, российский рынок HCV демонстрирует положительную динамику уже на протяжении восьми месяцев подряд.

По итогам одиннадцати месяцев объемы реализации грузовиков в России составили 46 396 экземпляров. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 2,2%.

Лидирующую позицию в сегменте, традиционно, занимает отечественный бренд KAMAZ. В ноябре официальные дилеры российской компании передали в руки своих клиентов 1 850 грузовых автомобилей, улучшив свой прошлогодний результат на 17,9%. В период с января по ноябрь в России было продано 17 704 отечественных грузовика, прирост продаж к АППГ составил 15,8%.

Второе место во внутреннем рейтинге сегмента занимает еще один отечественный бренд – GAZ. За месяц компания продала в России 624 единицы тяжелой коммерческой техники, что на 13% лучше прошлогодних показателей. С начала года на российском рынке было реализовано 6 458 грузовых автомобилей этого бренда – на 5,2% больше, чем год назад.

«Тройку» лидеров закрывает шведский бренд Scania. За отчетный период на территории РФ было зарегистрировано ровно 200 новых шведских грузовиков – на 84% больше, чем годом ранее. В январе-ноябре продажи грузовых автомобилей этой марки, напротив, сократились на 8,2%, до 2 164 экземпляров.