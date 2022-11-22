Продажи электрокаров выросли на треть

За десять месяцев текущего года автомобильный рынок демонстрирует грандиозное падение. Впрочем, есть один сегмент, который растет, несмотря на все невзгоды

Удивительно, но речь идет об электрокарах. Как сообщает «Автостат», в январе-октябре 2022 года в России было приобретено 2090 новых электрокаров. Это почти на 35 процентов выше результатов прошлого года.

В лидерах рынка по-прежнему остается Tesla, которая занимает 39 процентов рынка новых электрокаров в стране. При этом продажи батарейных VW достигли 256 единиц: рост — в 128 раз. Да, вы не ослышались – за прошлый год было продано два немецких электрокара.