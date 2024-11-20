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20 ноя 2024

Продажи китайских автомобилей в России достигли рекордного показателя

Продажи китайских автомобилей в России достигли рекордного показателя

Согласно опубликованным данным аналитического агентства «Автостат», в октябре 2024 года в РФ было продано 98 156 китайских автомобилей. Данный показатель стал абсолютным рекордом за всю историю присутствия китайских производителей на российском рынке

Предыдущий рекордный показатель был в сентябре этого года, когда нашей стране удалось реализовать 93 175 китайских авто. Такой рост продаж в этих месяцах можно связать с опасением покупателей стремительного повышения цен после введения нового утильсбора. Напомним, что аналитики предсказывали заметное изменение стоимости автомобилей на рынке уже до конца 2024 года.

Лидером среди брендов в прошлом месяце стал Haval с 23 801 проданными автомобилями. Далее идут Geely – 17 163 шт., Jetour – 4 020 шт., GAC – 2 572 шт. и Hongqi – 860 шт. В ТОП-5 по моделям вошли Haval Jolion (11 387 шт), Geely Monjaro (5202 шт), Haval F7 (3 063 шт), Haval H3 (2 039 шт) и Jetour Dashing (1 731 шт).

При написании новости использовалась информация:
Автостат

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