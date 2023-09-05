Продажи новых автомобилей в России установили новый рекорд

Согласно исследованию, опубликованному агентством «Автостат», за летний период россияне приобрели 109,7 тыс новых автомобилей. Это в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году

Отмечается, что пик продаж был зафиксирован в первую неделю августа - 28,3 тыс. автомобилей. Такой рост продаж обусловлен ослаблением курса рубля и индексацией утильсбора. Чтобы успеть приобрести автомобиль по «старой» цене многие россияне решили не откладывать покупку. Об этом также говорит резкий спад продаж к середине месяца.

Лидером на российском рынке стала отечественная компания Lada, реализовавшая за прошлый месяц 28 721 автомобиль. Больше всего покупателей выбрало Lada Granta (16 037 экземпляров). На втором месте - Chery. Всего было продано 13 412 автомобилей, а самым продаваемой моделью стала Chery Tiggo 7 Pro Max (6 092 экземпляров). Тройку лидеров замыкает Haval с 10 979 проданных автомобилей. Самая популярная модель - Haval Jolion (5 284 экземпляра).