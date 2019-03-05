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5 мар 2019

Прогибаемся в обе стороны

Прогибаемся в обе стороны

В Правительстве разрабатывают новую программу господдержки автомобильных производителей. Предыдущая была раскритикована буквально всеми участниками рынка

Минпромторг хотел заставить автопроизводителей локализовать производство ключевых компонентов (двигатели, трансмиссии и пр.), а также инвестировать значительные средства в исследования и конструкторские разработки. Только на таких условиях автопроизводители могли получить господдержку. Разумеется, такую инициативу приняли в штыки. Для большинства иностранных производителей такие условия делают производство автомобилей в России нерентабельным. Иностранные компании особо возмущались необходимости инвестиций  в конструкторские разработки, так как все они имеют собственные  исследовательские центры за границей.

После волны протестов программа была скорректирована. Теперь, согласно новым условиям, автопроизводители смогут сами выбирать, какие компоненты локализовывать. Кроме того, сохранится предложенная балльная система оценки локализации, которая будет регулировать размер господдержки, однако возрастет число баллов за каждую операцию. Например, за сборку двигателей и трансмиссий в России будет начисляться 40 баллов, а для получения господдержки необходимо получить минимум сто баллов.

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