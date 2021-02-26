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26 фев 2021

Производитель мобильных телефонов будет собирать автомобили

Производитель мобильных телефонов будет собирать автомобили

Есть такая фирма  Foxconn. Широкому кругу лиц она может быть не шибко известна, но она занимается тем, что собирает контрактные Iphone. Однако, ей захотелось расширить свой профессиональный профиль, и теперь фирма будет собирать и электромобили

Удивительное дело, однако, у компании даже есть своя собственная «тележка»,  на которой будут производить четырехколесную технику, однако подробностей о самих машинах у нас нет, за исключением того, что моделей будет всего две.

Две – это только собственной разработки, помимо них фирма будет работать с компанией Fisker. Речь идет о Project PEAR, который был недавно проанонсирован.  Серийное производство этого автомобиля  стартует уже в 2023 году.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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