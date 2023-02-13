Производство микроэлектроники в России будет локализовано

В российском правительстве начали обсуждать стратегию разработки и производства собственных микроэлектронных компонентов для автомобилей. Планы амбициозные - за два года обеспечить полную локализацию

Эксперты считают, что существующих в России технических возможностей достаточно, чтобы начать производство чипов для нужд автопрома. Впрочем, есть и нюансы – если учитывать текущую загрузку производителей электроники, то говорить о локализации компонентов для автопрома мы сможем лишь не ранее 2025 года, да и то она окажется недостаточной.

Как сообщает «Коммерсантъ», В настоящий момент часть микроэлектроники, которая используется российским автопромом, уже локализована, другая замещена аналогами из дружественных стран.