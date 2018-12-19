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19 дек 2018

PSA Group объявляет масштабный отзыв

PSA Group объявляет масштабный отзыв
Автор фото: фирма-производитель

В преддверии нового года французский концерн объявил отзывную кампанию для трех тысяч своих автомобилей, причем дефекты могут быть разными - от самых легких, до серьезных, которые могут критическим образом отразиться на эксплуатации автомобиля. Традиционно все сервисные работы будут проведены бесплатно, а владельцы будут своевременно уведомлены об их необходимости

Основой кампании стал отзыв 1850 одноплатформенных кроссоверов Citroen C4 Aircross и Peugeot 4008, которые были куплены в России с декабря 2012 года по сентябрь 2016 года. В качестве дефекта указывается коррозия оси привода стояночного тормоза на задних тормозных суппортах, что снижает эффективность узла.  Вторым по количеству  автомобилей стал отзыв 693 автомобилей Citroen C4 Sedan, которые были куплены в период с октября 2016 года по июль 2017 года. Эти машины отзываются из-за несоответствия требованиям спецификации некоторых компонентов, включая молдинги фиксированных стекол задних дверей и камеры заднего вида.

Заключительным  пунктом стал отзыв 216 кроссоверов Citroen C3 Aircross и 136 машин Citroen C4 Aircross и Peugeot 4008. В первом случае на автомобилях, проданных с  весны по осень текущего года обнаружено несоответствие техническим требованиям нескольких сигнальных датчиков. Что касается другой ситуации, то здесь 136 машин отзываются по причине  быстрого выхода из строя деталей внутреннего механизма компенсации зазора заднего тормозного суппорта.

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При написании новости использовалась информация:
За Рулем , РИА Новости

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