Раскрыт интерьер нового кроссовера Stone 01 EREV

В интернете были опубликованы шпионские снимки, которые раскрывают оснащение салона будущего кроссовера Stone 01 EREV

Stone 01 EREV станет первой моделью китайской компании Rox Motor, которая была основана в 2022 году. Габариты новинки составят: 5050 х 1980 х 1869 мм., колесная база - 3010 мм.

На изображениях можно заметить, что автомобиль получит широкий сенсорный экран мультимедийной системы и небольшой прямоугольный цифровой экран “приборки”. На центральном тоннеле расположилась выемка для зарядки смартфонов, которая наклонена под углом в 45 градусов.

Ожидается, что Stone 01 EREV получит гибридную силовую установку, в основе которой лежит 1,5-литровый бензиновый мотор и два электродвигателя суммарной мощностью 476 л.с.

