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30 мар 2023

Раскрыты характеристики электрического Renault 5

Раскрыты характеристики электрического Renault 5

Как следует из официального сообщения концерна Renault, модель «5» будет иметь очень много общего с Clio – унификация составит целых семьдесят процентов.

Знающие люди уже могут догадаться, что Renault 5 построят на платформе CMF-B EV. Выбор здесь осознанный, так как эта модульная архитектура рассчитана для моделей с разными типами кузовов, кроме того, само производство автомобилей будет на треть дешевле, чем в случае с архитектурой ZOE, которую Renault использовала ранее.

Помимо Clio и Captur, у Renault 5 будут родственные связи и с Megane E-Tech, у которого батарейный супермини унаследует некоторые технологии по части силовой установки. Подробностей о ней Renault пока не приводит.

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