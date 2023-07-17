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17 июл 2023

Рассекречен новый лифтбэк Avatr 12

Рассекречен новый лифтбэк Avatr 12
Автор фото: фирма-производитель

Китайское Министерство промышленности опубликовало изображение и технические характеристики нового лифтбэка Avatr 12, созданного концерном Changan и технологической компанией Huawei

Avatr 12 базируется на платформе EP1, как и кроссовер Avatr 11, который дебютировал почти ровно год назад. Экстерьер и интерьер автомобилей практически полностью сопоставимы, за исключением нескольких деталей. Вместо привычных боковых зеркал Avatr 12 получил камеры заднего вида. Более того, лифтбэк оснащен большим количеством камер и датчиков кругового обзора. 

Ожидается, что Avatr 12 представят в двух модификациях: с задним и полным приводом. Заднеприводная версия получит один электромотор мощностью 313 л.с., а флагманская полноприводная будет оснащена двумя электродвигателями суммарной мощностью 548 л.с. Вероятно, аккумуляторная батарея емкостью 90 кВт/ч будет позаимствована у кроссовера.

При написании новости использовалась информация:
китайские-автомобили.рф, motor

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