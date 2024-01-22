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22 янв 2024

Рассекречен салон кроссовера Neta L от Hozon

Рассекречен салон кроссовера Neta L от Hozon

В интернете были опубликованы шпионские фотографии интерьера нового кроссовера Neta L, который разрабатывается китайской компанией Hozon Auto. Автомобиль называют одним из главных конкурентов Tesla Model Y

Судя по изображениям, автомобиль получит ультрасовременный салон с огромным дисплеем мультимедийной системы на передней панели, разделенный на два отдельных экрана. Отдельная цифровая “приборка” также имеется. Можно заметить полное отсутствие каких-либо физических кнопок, а на центральном тоннеле расположились два воздуховода и отсек для мелочевки. Вероятно, там же будет находиться место для беспроводной зарядки телефона. Особенно привлекают внимания бронзовые вставки и ромбовидный рисунок на дверных картах и сиденьях.

Известно, что Neta L будет предлагаться в гибридной или полностью электрической версиях. Электрическая версия получит один мотор на 231 л.с. (170 кВт). Привод - задний. В гибриде пару данному электромотору составит 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 91 л.с. (67 кВт). При этом, емкость аккумулятора рассекречена только для гибридной модификации - 30 кВт*ч. Заявленный запас хода на электротяге - 164 км. 

При написании новости использовалась информация:
autohome

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