Рассекречены некоторые технические характеристики Lingxi L от Dongfeng и Honda

Минпромторг Китая обнародовал ряд технических характеристик первого электромобиля под брендом Lingxi, созданного в сотрудничестве Dongfeng и Honda

Судя по опубликованным данным, Lingxi L получит литий-железо-фосфатный аккумулятор емкостью 59,22 кВт*ч. Заявленный запас хода составляет 520 км по циклу CLTC. Приводиться в движение автомобиль будет одним электромотором мощностью 218 л.с. Максимальная скорость - 160 км/ч. Речь идет о стандартной комплектации, но вероятно, автомобиль предложат в будущем с более мощным мотором.

Внешний облик и интерьер рассекретили еще в прошлом месяце. В основу дизайна лег концепт, который показали в 2023 году. Автомобиль выделяется необычной светодиодной оптикой, одна из полос которой растянулась по длине капота. Точные габариты: 4833/1844/1504 мм., при колесной базе в 2731 мм. В салоне установлен большой цифровой экран по длине всей передней панели. Он состоит из пяти отдельных дисплеев: “приборка”, два экрана мультимедийной системы и пара мониторов камер заднего вида по краям. Также тут есть традиционной круглое рулевое колесо, проекционный дисплей, камеры кругового обзора (вероятно, и продвинутые системы помощи водителю), а также 128-цветовая подсветка.