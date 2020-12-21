Регионам разрешили самостоятельно заниматься парковками

Субъекты РФ теперь сами смогут рассчитывать парковочные нормативы, иначе говоря, устанавливать количество парковочных мест

Да, ранее этим занимались федеральные власти, а теперь, согласно подписанному премьер-министром РФ постановлению, регионы сами будут решать, сколько мест необходимо делать рядом с жилыми домами, общественными местами и лесопарками. Такое решение продиктовано тем, что региональные власти лучше разбираются в потребностях своих граждан.

К слову, читатели Motorpage, наверняка, спросят: «что же случится со столичными парковками на новый год?» Отвечаем, они будут бесплатными все новогодние праздники, то есть, с первого по девятое число. Причем это касается и центральных парковок, с часовой ставкой в 380 рублей. Муниципальные парковки за шлагбаумами остаются оплачиваемыми.