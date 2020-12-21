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21 дек 2020

Регионам разрешили самостоятельно заниматься парковками

Регионам разрешили самостоятельно заниматься парковками

Субъекты РФ теперь сами смогут рассчитывать парковочные нормативы, иначе говоря, устанавливать количество парковочных мест

Да, ранее этим занимались федеральные власти, а теперь, согласно подписанному премьер-министром РФ постановлению, регионы сами будут решать, сколько мест необходимо делать рядом с жилыми домами, общественными местами и лесопарками. Такое решение продиктовано тем, что региональные власти лучше разбираются в потребностях своих граждан.

К слову, читатели Motorpage, наверняка, спросят: «что же случится со столичными парковками на новый год?» Отвечаем, они будут бесплатными все новогодние праздники, то есть, с первого по девятое число. Причем это касается и центральных парковок, с часовой ставкой в 380 рублей. Муниципальные парковки за шлагбаумами остаются оплачиваемыми.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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