Реконструкция трассы М-7 «Волга» признана бессмысленной

Первый замминистра транспорта РФ Иннокентий Алафинов не считает целесообразной реконструкцию трассы М-7 «Волга», которая является главной дорогой, идущей от столицы на восток. Вместо этого чиновник предлагает вложить деньги в строительство новой платной трассы с привлечением частных инвестиций.

В случае реконструкции М-7 дорога перейдет из второй и третьей категорий в первую, что предполагает более крупные денежные затраты на ее содержание, подчеркивает чиновник. Это ляжет тяжким бременем на бюджет, в то время как новая платная дорога не потребует больше государственных вложений на протяжении минимум двадцати лет. На строительство платной дороги потребуется 593 млрд рублей, а путешествие по ней из Москвы в Казань займет всего 6,5 часов.

Мы как Министерство транспорта для себя на этот вопрос давно ответили. У нас есть все расчеты, показатели, влияние на валовые региональные продукты, все макроэкономические показатели, показатели безопасности, на сроки, на деньги. Реконструкция М-7, когда мы сделали сравнение, по деньгам будет дороже или сопоставима со стоимостью строительства новой дороги. Но на новую дорогу у нас порядка 260 млрд рублей частных инвестиций предполагается, а в реконструкцию бесплатной дороги мы их не привлечем», — приводит ТАСС слова Алафинова.