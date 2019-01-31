Реквием по Toyota и сестре ее Subaru

Похоже, что жизненный цикл близнецов Toyota GT86 и Subaru BRZ подходит к концу. Зарубежные издания сообщают о том, что производители готовятся снимать эти автомобили с производства

Причиной тому может быть низкий спрос. Например, по итогам 2017 года европейские дилеры продали 1 496 экземпляров GT86 и 527 единиц BRZ. И, если спрос на BRZ в Европе находится на таком уровне с момента дебюта, то Toyota GT86 в 2013 году продавалась в четыре раза активнее.

Для Toyota есть еще одна причина принять подобное решение. Недавно представлено новое поколение Toyota Supra. К этому автомобилю приковано больше внимания потенциальных покупателей. Subaru имеют свой мотив. Конкретика не сообщается, однако, есть версия, что “звёздные” готовятся к работе над неким среднемоторным автомобилем. Toyota тоже "заявляла" подобный автомобиль. Речь идёт о возрождении легендарной Toyota MR2.