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30 янв 2017

Renault анонсировал скорое появление первого спорткара Alpine

Renault анонсировал скорое появление первого спорткара Alpine
Автор фото: фликр.ком

Французская компания Renault привезет в Женеву новый спорткар, который выйдет под брендом Alpine, возрожденным 22 лет забвения.

О том, что французский автопроизводитель планирует воскресить бренд Alpine, прекративший свою деятельность еще в 1995 году, а до этого успешно существовавший на протяжении 40 лет (с 1955 года), стало известно еще в конце прошлого года. Под этим брендом, как и раньше, планируется выпускать спортивные автомобили, и первым в их череде станет двухдверный A120.

Пока о новинке известно немногое. Предполагается, что внешний вид автомобиля будет выполнен в стилистике старых купе Alpine A110 и A310, но получит более современные, округлые формы.

Как полагают некоторые эксперты, под капотом автомобиля будет установлен турбированный четырехцилиндровый двигатель с рабочим объемом 1,8 литра и мощностью 250 л.с.. Фактически же, это будет сильно модифицированный 1,6-литровый силовой агрегат, которым в настоящее время комплектуется «заряженная» версия Renault Clio. В паре с таким двигателем будет работать семиступенчатая роботизированная КПП с системой двойного сцепления. Ожидается, что на разгон до первой «сотни» у A120 с таким двигателем уйдет около 4,5 секунд.

Стоит отметить, что оформить предзаказ на новинку можно уже сейчас. Для этого необходимо установить специальное приложение для смартфона и с его помощью внести предоплату в 2 000 евро. Затем, выбрать одну из трех предложенных цветовых схем (черная, белая и голубая) и серийный номер (от 0001 до 1955). Как следует из последнего пункта, количество автомобилей будет ограничено 1 955 экземплярами.

Клиенты получат свое новое приобретение через год после заказа. Однако, посмотреть на «живой» Alpine A120 можно будет уже совсем скоро. Renault обещает выставить один экземпляр на своем стенде в рамках Международного автосалона в Женеве, который откроется в марте этого года.

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При написании новости использовалась информация:
Planet Today, Uincar, Autonews

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