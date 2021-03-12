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12 мар 2021

Renault продает свою долю в Daimler

Renault продает свою долю в Daimler
Автор фото: фирма-производитель

Франко-японский альянс решил избавиться от своей доли в немецком конгломерате. Правда, на данный момент не указывается, кому именно он передаст пакет акций.

В целом, сотрудничество двух корпораций можно назвать плодотворным! Начиная с 2010 года, когда обе фирмы произвели равный обмен своих акционных портфелей – по 3.1 процента с каждой стороны, было произведено несколько интересных моделей, например пикап Mercedes-Benz X-Class или кроссовер Infiniti QX30. Первый, к слову, базировался на тележке от Nissan Navara, а второй на платформе Mercedes GLA.

Любопытно, но компании будут продолжать сотрудничество! В Renault заявили, что продажа акций никак не повлияет на промышленное партнерство. Тем более что французы продают не весь свой портфель, а большую его часть -1.54 процента из трех.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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