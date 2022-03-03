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3 мар 2022

Renault сняла с производства модель Talisman

Renault сняла с производства модель Talisman
Автор фото: фирма-производитель

Компания Renault сняла с производства модельное семейство Talisman, которое состояло из седана и универсала. Похоже, что  французский концерн решил пойти по пути концерна Volkswagen, который недавно снял с производства модель Passat.

На самом деле причины прерывания жизненного цикла Talisman  просты – спрос неуклонно снижается, а клиенты начинают переориентироваться на кроссоверы. После такой оптимизации в модельном ряду Renault остается лишь один универсал – Megane. По некоторым данным он сможет продержаться на конвейере еще пару лет, так как на него есть устойчивый спрос, к тому же модель предлагается с гибридной силовой установкой, что позволяет машине соответствовать всем жестким экологическим требованиям.

Напомним, что с лета позапрошлого года Renault Talisman продавался во Франции с тремя вариантами дизельных двигателей мощностью от 150 до 200 л.с. в сочетании с шестиступенчатой механической коробкой либо с «роботом». Кроме того, был доступен и бензиновый турбомотор на 160 л.с., вместе с которым устанавливался семиступенчатый «робот».

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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