Renault сняла с производства модель Talisman

Компания Renault сняла с производства модельное семейство Talisman, которое состояло из седана и универсала. Похоже, что французский концерн решил пойти по пути концерна Volkswagen, который недавно снял с производства модель Passat.

На самом деле причины прерывания жизненного цикла Talisman просты – спрос неуклонно снижается, а клиенты начинают переориентироваться на кроссоверы. После такой оптимизации в модельном ряду Renault остается лишь один универсал – Megane. По некоторым данным он сможет продержаться на конвейере еще пару лет, так как на него есть устойчивый спрос, к тому же модель предлагается с гибридной силовой установкой, что позволяет машине соответствовать всем жестким экологическим требованиям.

Напомним, что с лета позапрошлого года Renault Talisman продавался во Франции с тремя вариантами дизельных двигателей мощностью от 150 до 200 л.с. в сочетании с шестиступенчатой механической коробкой либо с «роботом». Кроме того, был доступен и бензиновый турбомотор на 160 л.с., вместе с которым устанавливался семиступенчатый «робот».