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14 июл 2022

Ретро-автомобили перестали быть выгодным вложением средств

Ретро-автомобили перестали быть выгодным вложением средств

В США очень любят старые машины - их холят и лелеют, продолжая активно эксплуатировать, разумеется, часто они становятся и объектом потрясающего тюнинга. Впрочем, не все модели оказываются востребованными, существуют и "гадкие утята".

Сразу несколько консалтинговых фирм по покупке антиквариата составили единый список классических моделей машин, которые лучше обходить стороной и никогда не покупать. В него вошли автомобили, продававшиеся на рынке США в период с 60 по 80-е годы прошлого столетия. Первое место здесь занял Pontiac Fiero. Модель раскритиковали за безобразные ездовые качества и посредственный дизайн.

Вторую строчку рейтинга разделили между собой Triumph TR7 (1978), который отличался маломощным двигателем («атмосферник» 2.0, 87 л.с., 137 Нм) и низким качеством сборки, а также родстер Triumph Spitfire 1500 с аналогичными проблемами. Третье место было отдано Ford Pinto - здесь даже и говорить нечего, так как именно эта модель чуть ли не привела компанию Ford к краху - из за инженерной ошибки в случае ДТП серьезно деформировался бензобак машины, что приводило к возгораниям и жертвам.

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