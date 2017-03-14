Проект, представленный зампредом комитета классических автомобилей РАФ Петром Шляхиным: подразумевает особые правила регистрации и использования ретроавтомобилей, а также выдачу специальных номерных знаков

Проблема, по его мнению, заключается в правовом вакууме, создавшимся вокруг классики – техосмотр пройти не возможно, зарегистрировать автомобиль в установленном порядке – тоже. Именно поэтому многие владельцы автораритетов уходят в тень.

Суть инициативы, выдвинутой РАФом, заключается в следующем: владельцы на добровольной и платной основе смогут присвоить своим ретроавтомобилям статус классической машины. Независимая экспертиза, состоящая из реставраторов и сотрудников музеев, осмотрит автомобиль на предмет аутентичности, укажет на замечания и расставит штрафные баллы. Если баллов будет меньше ста, автомобиль, попавший в одну из трех групп в зависимости от года выпуска (до 1941-го, до 1969-го и до 1987-го) получит юридический статус коллекционного. На основании этого статуса, как считают в РАФ, владелец должен получить особые номера, сниженную налоговую ставку и упрощенные требования на техосмотре.

Разумеется, для владельцев классики новый закон не будет состоять из одних лишь только плюсов – например, говорят в РАФ, если конструкция автомобиля не предусматривает дворников, езда в дождь для него будет запрещена. Так же в РАФ отметили, что для старых «Жигулей» такой статус получить будет непросто, так как без переделок таких автомобилей осталось мало. По словам экспертов, шансы принятия у поправок высоки: «среди коллекционеров много серьезных людей, имеющих ресурсы» заметил организатор Олдтаймер-галлереи Илья Сорокин. Однако, пока не ясно, в каком виде проект будет реализован и когда рассмотрен, но работа над ним ведется.