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24 июл 2025

Рынок автокредитования в России начал восстанавливаться, но до прошлогоднего уровня далеко

Рынок автокредитования в России начал восстанавливаться, но до прошлогоднего уровня далеко

После кратковременной стагнации рынок автокредитования в России вновь показал рост. Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в июне 2025 года банки выдали 88,5 тысячи автокредитов, что на 7,8% больше, по сравнению с маем, когда было оформлено 82,1 тысячи займов.

Несмотря на положительную динамику, по сравнению с предыдущим месяцем, в годовом выражении рынок продолжает снижаться. В июне 2024 года россияне оформили более 150 тысяч автокредитов, что в 1,7 раз превышает нынешний показатель. Кроме того, объем выданных займов в июне 2025 года составил 116,1 миллиардов рублей, что на 11% больше, чем в мае, но на 47,3% меньше, по сравнению с июнем прошлого года (220,4 миллиардов рублей).

Наиболее активно автокредиты оформляли жители Тульской области, Удмуртии, а также Кировской, Свердловской и Тюменской областей.

При написании новости использовалась информация:
НБКИ

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