Рынок автомобильного кредитования в России растет

Финансовые аналитики высказывают предположение, что до конца текущего года рынок автомобильных кредитов вырастет на 14-16 процентов. Если говорить в конкретных цифрах, то объем рынка достигнет полутора триллионов рублей

«Количество выданных кредитов будет относительно стабильным, расти рынок продолжит главным образом за счет дальнейшего повышения среднего чека на авто во всех сегментах. Кроме того, в связи с ростом цен и дефицитом новых автомобилей потребители увеличивают и срок владения техникой» - заявили представители НКР, которые и сделали данный прогноз.

В этих словах содержится главное – финансисты буквально напрямую говорят нам о том, что цены на машины будут только расти. Причем заметнее всего это будет происходить у официальных дилеров. Косвенно это подтверждается тем фактом, что, например, ввезенные по параллельному импорту машины составляют лишь 10% общего количества сделок с автокредитами.