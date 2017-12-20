Российский рынок подержанных автомобилей растет следом за рынком новых автомобилей. В ноябре продажи автомобилей с пробегом выросли на 3,1% до 461,3 тысяч автомобилей.

Лидером российского вторичного рынка традиционно является отечественная марка Lada, на долю которой в прошлом месяце пришлось свыше четверти от общего объема (27,4%). В количественном выражении это составляет 126,3 тыс. штук – на полпроцента больше, чем год назад.

Лучшей среди иномарок по-прежнему оказывается японская Toyota, чей показатель составил 49,6 тыс. экземпляров (+0,7%). Замыкает тройку лидеров другой японский бренд – Nissan – с результатом 24,6 тыс. машин (+5,7%).

Среди моделей лидерство сохраняет хэтчбек Lada 2114, объем вторичного рынка которого в ноябре составил 13,4 тыс. единиц, что на 1,5% ниже результата годичной давности. На второй позиции в модельном рейтинге находится седан Lada 2107 (12,0 тыс. шт.; -1,0%). Третья строчка принадлежит Ford Focus (11,4 тыс. шт.; +0,7%), который снова стал лучшим среди иномарок с пробегом. Отметим также, что по итогам 11 месяцев 2017 года объем вторичного рынка легковых автомобилей в России превысил 4,8 млн единиц, что на 1,6% больше, чем год назад.