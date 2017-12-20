Автомобильный портал Motorpage
20 дек 2017

Рынок подержанных машин продолжает расти

Рынок подержанных машин продолжает расти

Российский рынок подержанных автомобилей растет следом за рынком новых автомобилей. В ноябре продажи автомобилей с пробегом выросли на 3,1% до 461,3 тысяч автомобилей.

Лидером российского вторичного рынка традиционно является отечественная марка Lada, на долю которой в прошлом месяце пришлось свыше четверти от общего объема (27,4%). В количественном выражении это составляет 126,3 тыс. штук – на полпроцента больше, чем год назад.

Лучшей среди иномарок по-прежнему оказывается японская Toyota, чей показатель составил 49,6 тыс. экземпляров (+0,7%). Замыкает тройку лидеров другой японский бренд – Nissan – с результатом 24,6 тыс. машин (+5,7%).

Среди моделей лидерство сохраняет хэтчбек Lada 2114, объем вторичного рынка которого в ноябре составил 13,4 тыс. единиц, что на 1,5% ниже результата годичной давности. На второй позиции в модельном рейтинге находится седан Lada 2107 (12,0 тыс. шт.; -1,0%). Третья строчка принадлежит Ford Focus (11,4 тыс. шт.; +0,7%), который снова стал лучшим среди иномарок с пробегом. Отметим также, что по итогам 11 месяцев 2017 года объем вторичного рынка легковых автомобилей в России превысил 4,8 млн единиц, что на 1,6% больше, чем год назад.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Автостат

Комментарии к новости

Последние новости

...
УАЗ Патриот

УАЗ Патриот получит независимую подвеску и лишится рессор

20 декабря 2017
Nio ES8

«Убийца» Tesla из Китая: Nio представила кроссовер ES8

19 декабря 2017

В Госдуме предложили закрепить в ПДД правила проезда сужений дорог

19 декабря 2017

Brabus сделал smart по цене «заряженного» Mercedes-Benz C43

19 декабря 2017
Volkswagen Arteon

Volkswagen решил превратить Arteon в конкурента Porsche Panamera

19 декабря 2017
Lada Vesta SW Cross

В Ижевске выпустили 5-милионный автомобиль

19 декабря 2017

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Peugeot Partner - peugeot partner tepee 2016 движение и эмоции Тест драйв
18 декабря 2017

Peugeot Partner
"Движение и эмоции"
Subaru XV - subaru xv 2018 особо ценный экземпляр
Тест драйв
15 декабря 2017

Subaru XV
"Особо ценный экземпляр"
Toyota Fortuner - toyota fortuner 2016 форчунер
Тест драйв
11 декабря 2017

Toyota Fortuner
"Форчунер"
Nissan X-Trail - nissan qashqai и x-trail. сквозь горизонт
Автопутешествия
29 ноября 2017

Nissan X-Trail
"Сквозь горизонт"

Написано новостей:

2 0 3 7 3