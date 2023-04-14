Родстер "Крым" получит новый дизайн в ретро-стиле

Один из следующих прототипов экспериментального молодежного родстера Крым могут наделить экстерьером в неоретростиле

«С Дмитрием Онищенко - глава проекта "Крым"- давно обсуждали, как бы мог выглядеть этот проект в неоретростиле, или с винтажными отсылками, скажем так. Я уже делал прежде ребятам два варианта дизайна, но то были, по сути, наброски, а этому новому проекту я уделяю гораздо больше времени. Тут будет не только экстерьер, но и интерьер» - приводят СМИ заявление Сергея Баринова, который и разрабатывает новый дизайн.

Напомним, родстер "Крым" создается силами студентов "Бауманки" на основе узлов и агрегатов от бюджетных Lada - Kalina и Granta.