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14 апр 2023

Родстер "Крым" получит новый дизайн в ретро-стиле

Родстер "Крым" получит новый дизайн в ретро-стиле
Автор фото: фирма-производитель

Один из следующих прототипов экспериментального молодежного родстера Крым могут наделить экстерьером в неоретростиле

«С Дмитрием Онищенко - глава проекта "Крым"- давно обсуждали, как бы мог выглядеть этот проект в неоретростиле, или с винтажными отсылками, скажем так. Я уже делал прежде ребятам два варианта дизайна, но то были, по сути, наброски, а этому новому проекту я уделяю гораздо больше времени. Тут будет не только экстерьер, но и интерьер» - приводят СМИ заявление Сергея Баринова, который и разрабатывает новый дизайн.

Напомним, родстер "Крым" создается силами студентов "Бауманки" на основе узлов и агрегатов от бюджетных Lada - Kalina и Granta.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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