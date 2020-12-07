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7 дек 2020

Роспотребнадзор просит быть внимательными при покупке машин

Роспотребнадзор просит быть внимательными при покупке машин

Из-за высокого спроса на автомобили многие автосалоны начинают «колдовать» с ценниками и механизмами продаж. Роспотребнадзор призывает будущих автовладельцев быть внимательными

По сообщению ведомства,  многие дилеры, например, выставляют автомобили по заниженным ценам, а позже выясняется, что, дескать, она- то действительна, но лишь за соблюдением нескольких условий, вроде Trade-In, кредитов и оформления страховок.  Да и сами кредитные ставки в итоге оказываются куда выше заманчивых рекламных предложений.

Роспотребнадзор замечает, что подобные умалчивания ранее были характерны только для серых дилеров, однако, с недавних пор, это стали замечать и за «официалами». Ведомство рекомендует заранее выяснять итоговую стоимость автомобиля и проверять списки дополнительных услуг.

При написании новости использовалась информация:
SPEEDME

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