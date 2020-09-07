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7 сен 2020

Россия не предназначена для электромобилей

Россия не предназначена для электромобилей

Россия не готова к массовому распространению электромобилей. По этому показателю она существенно отстает от международных лидеров

Аудиторская компания KPMG подготовила рейтинг самых благоприятных стран для существования электромобилей. Россия заняла 23-е место из 25 стран, набрав всего 1,8 балла из 10. При расчете индекса аналитики учитывали количество электромобилей в стране, их долю в общем объеме продаж, инвестиции в их разработку, наличие станций подзарядки и даже готовность граждан пересаживаться на «электрички».

Как это ни парадоксально, но лидерами рейтинга оказались вовсе не Китай и США, где зарегистрировано наибольшее количество электромобилей (3,5 и 1,5 млн штук соответственно). Они заняли лишь 20-е (!) и 4-е места. В первую тройку вошли Нидерланды, Норвегия и Швеция. Лучшее проникновение электромобилей показали лидеры — Норвегия (11,5% от всего парка) и Нидерланды (2,5%).

При написании новости использовалась информация:
Drom

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