Россиян предупредили о дефиците Largus

В Москве практически исчерпались запасы пассажирских Lada Largus, а цены на те универсалы, которые еще остались в салонах, достигают немыслимых значений.

Как сообщает портал Autonews, обычных пассажирских универсалов, можно сказать, нет вовсе – остались штучные экземпляры, причем дилеры готовы отдавать из-за сумму, превышающую отметку в полтора миллиона рублей. Речь, к слову, идет о базовых версиях – без кондиционера, магнитолы и.т.д. Несколько лучше ситуация обстоит с моделью Largus Cross, но цены и там подлетели до небес.

Стоит отметить, что Lada Largus с настоящее время не производится, однако летом АвтоВАЗ собрал партию из 1,8 тысячи таких машин из накопленных комплектующих, официально не объявляя о возобновлении выпуска модели. По некоторым данным, проблема со сборкой этой модели заключается в нехватке электронных компонентов, а именно систем ABS и ESP.