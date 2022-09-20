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20 сен 2022

Россиян предупредили о дефиците Largus

Россиян предупредили о дефиците Largus

В Москве практически исчерпались запасы пассажирских Lada Largus, а цены на те универсалы, которые еще остались в салонах, достигают немыслимых значений.

Как сообщает портал Autonews, обычных пассажирских универсалов, можно сказать, нет вовсе – остались штучные экземпляры, причем дилеры готовы отдавать из-за сумму, превышающую отметку в полтора миллиона рублей. Речь, к слову, идет о базовых версиях – без кондиционера, магнитолы и.т.д. Несколько лучше ситуация обстоит с моделью Largus Cross, но цены и там подлетели до небес.

Стоит отметить, что Lada Largus с настоящее время не производится, однако летом АвтоВАЗ собрал партию из 1,8 тысячи таких машин из накопленных комплектующих, официально не объявляя о возобновлении выпуска модели. По некоторым данным, проблема со сборкой этой модели заключается в нехватке электронных компонентов, а именно систем ABS и ESP. 

При написании новости использовалась информация:
Autonews, Motor

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