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2 июн 2022

Россиян предупредили о резком росте числа угонов автомобилей

Россиян предупредили о резком росте числа угонов автомобилей

Отечественные эксперты проанализировали статистику угонов автомобилей и выяснили, что злоумышленники стали действовать куда активнее

В первом квартале нынешнего года было угнано на четверть больше машин, чем за аналогичный период прошлого года.

Если говорить в цифрах, то в январе было угнано 459 автомобилей, в феврале — 505 машин, а в марте — 620.  Что касается моделей, то наиболее востребованной является Hyundai Santa Fe. Чуть меньшим, но стабильным спросом пользуются Toyota Camry и Toyota Land Cruiser.  На третьем месте расположились две самые продаваемые модели B-класса – Hyundai Solaris и Kia Rio.

«Скорее всего, резкий рост угонов связан в первую очередь с дефицитом запчастей и их троекратным удорожанием. — Цены на сами автомобили с пробегом также продолжают расти, что сказывается на спросе и повышает риск встречи с мошенниками. Поэтому рекомендуем не забывать проверять историю машины перед его покупкой и более тщательно подходить к выбору» - заявили в пресс-службе агентства «Автокод»
 

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