Россияне активно берут кредиты на новые машины

В мае автокредитование, показавшее самое значительное падение среди других кредитных сегментов в предшествующем месяце, в объемном выражении выросло более чем в два раза

Банки надеются, что в июне показатели приблизятся к уровню прошлого года и рост сохранится до конца лета. Однако эксперты полагают, что автокредитование будет восстанавливаться тяжелее других сегментов и на это может понадобиться более значительное время.

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ; располагает в том числе данными Сбербанка), в мае граждане взяли 28,2 тыс. автокредитов на 22,4 млрд руб. Таким образом, количество и объем выданных кредитов по сравнению с апрелем выросли более чем в два раза. Заметно замедлилось и падение показателей год к году. Если в апреле кредитование автомобилей упало на 79% в количестве и на 80% в объеме (см. «Ъ» от 2 июня), то по итогам мая падение составило 49% и 52% соответственно.

При этом ОКБ фиксирует снижение среднего чека — в мае он едва превысил 773 тыс. руб., сократившись по сравнению с апрелем на 3%. По сравнению с докризисным мартом сокращение составило почти 15%.