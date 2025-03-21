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21 мар 2025

Россияне активно переходят на китайские шины

Россияне активно переходят на китайские шины
Автор фото: из открытых источников

Российские автомобилисты все чаще выбирают китайские шины, несмотря на то, что среди производителей из КНР представлено множество малоизвестных брендов

По данным экспертов, всего в 2024 году было продано 56,4 млн шт. На бюджетный сегмент приходится 25,7 млн шин, средний класс - 22,5 млн и премиум класс - 8,2 млн. Доля китайских шин на российском рынке по-прежнему остается высокой — около 70%, несмотря на присутствие множества малоизвестных брендов. В 2024 году импорт шин из Китая увеличился на 25%, достигнув 25 млн единиц. Также отмечается рост спроса на шины больших размеров. Если в 2023 году на покрышки от 17 дюймов и выше приходилось 9% продаж, то в 2024 году этот показатель вырос до 11%.

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», производство шин для “легковушек” по итогам 2024 года, выросло на 13% и составило 34,6 млн единиц. В то же время, выпуск шин для грузовых автомобилей снизился на 15% до 4,4 млн штук, а производство покрышек для легкогрузовых машин увеличилось на 8% до 4 млн единиц.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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