Россияне охладели к автомобилям параллельного импорта

В России наблюдается резкое сокращение объемов параллельного импорта автомобилей. Если в 2023 году по альтернативным схемам было ввезено около 225 тысяч машин, то за первые пять месяцев 2025 года всего 35 тысяч. Эксперты связывают это не только с усилением контроля на границах и изменениями в таможенном регулировании, но и с падением общего спроса на автомобили

По данным агентства «Автостат», лидером параллельного импорта с 2022 по май 2025 года стал китайский кроссовер Geely Monjaro (в страну поступило более 34 тысяч экземпляров). Также в топ самых популярных моделей вошли китайский Lixiang L7 и японские Toyota Camry и RAV4.

С 2025 года параллельный импорт перешел в новую фазу, теперь машины доставляют только по индивидуальным заказам, а не в дилерские центры, как ранее. Это связано с ростом утилизационного сбора и закрытием “серых” лазеек на белорусской, армянской, казахской и киргизской границах.

Китайские автомобили составляют почти половину (45%) от всех ввезенных по параллельным схемам, японские – 23%, немецкие – 16%, корейские – 6,5%. Однако с учетом новых барьеров и сокращающегося спроса эксперты прогнозируют дальнейшее снижение активности в сегменте альтернативного импорта.

