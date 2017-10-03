Российский рынок восстанавливается, хотя о былых объемах продаж и говорить не приходится. Тем не менее за первые восемь месяцев этого года российские покупатели потратили на новые легковые автомобили более триллиона рублей (1,1 триллиона рублей), это на 11% больше, чем годом ранее.

На долю иномарок, которым принадлежит более 60% российского рынка в общем объеме продаж приходится 90 процентов, 10 процентов, соответственно, на российских автопроизводителей, совокупная выручка которых составила около 115 миллиардов рублей (+16%).

Лидером по выручка, по данным агентства «Автостат», остается Toyota — 134 миллиарда рублей, причем компания одна из немногих в лидирующей группе, чьи доходы упали (на 6%). На втором месте Kia с 127 миллиардами рублей (+40%), замыкает тройку Hyundai с 99 миллиардами (-7%). В пятерку лидеров здесь также попадают немецкие Mercedes-Benz (96 млрд руб.; -7%) и BMW (72 млрд руб.; +13%).

