Российская марка Xcite пополнила свой модельный ряд кроссовером X-Cross 8

В России представили новый отечественный кроссовер Xcite X-Cross 8. Как и первенец X-Cross 7 (Chery Tiggo 7 Pro), X-Cross 8 базируется на китайской модели Chery Tiggo 8 Pro

Однако следует уточнить, что речь идет не об актуальном Chery Tiggo 8 Pro Max, который официально представлен на российском рынке, а о его иной вариации без приставки Max 2022 года. Визуальные отличия с донором минимальные. Российская “восьмерка” получила другой рисунок решетки радиатора, хотя сразу это трудно заметить, и естественно, другой шильдик с буквой “X”. Точные габариты автомобиля: 4740/1860/1705 мм., при колесной базе в 2710 мм. Внутри 7 посадочных мест, есть 2 экрана приборки и мультимедийной системы диагоналями 12,3-дюйма каждый, 2-зонный климат-контроль, камеры кругового обзора, подогревы и 6 подушек безопасности.

Под капотом - 1,6-литровый турбомотор мощностью 150 л.с. Двигатель работает в паре с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод - полный. Напомним, что Chery Tiggo 8 Pro на родине комплектуется 1,6-литровым (197 л.с.) или 2,0-литровым (245 л.с.) турбомоторами в паре с “роботом”.