Российская оборонная промышленность займется строительством автомобилей

Оборонный концерн «Алмаз-Антей» разработал универсальную платформу для электромобилей с функцией автономного управления

«Тележка» весит немногим более тонны (1200 килограмм) и обладает двумя электромоторами с общей мощностью в 435 лошадиных сил. Аккумуляторный блок сравнительно емкий – на 90 кВт*ч. Официально объявлено, что запас хода превышает четыреста километров. Сообщается, что платформу можно положить в основу как легковых, так и коммерческих автомобилей.

Интересно, но оборонное предприятие собирается само заниматься выпуском электромобилей, правда, все они не будут иметь гражданского предназначения. То есть будет налажено производство специализированной военной техники.