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24 авг 2021

Российская оборонная промышленность займется строительством автомобилей

Российская оборонная промышленность займется строительством автомобилей

Оборонный концерн «Алмаз-Антей» разработал универсальную платформу для электромобилей с функцией автономного управления

«Тележка» весит  немногим более тонны (1200 килограмм) и обладает двумя электромоторами с общей мощностью в 435 лошадиных сил. Аккумуляторный блок  сравнительно емкий – на 90 кВт*ч. Официально объявлено, что запас хода превышает четыреста километров.  Сообщается, что платформу можно  положить в основу как легковых, так и коммерческих автомобилей.

Интересно, но оборонное предприятие собирается само заниматься выпуском электромобилей, правда, все они не будут иметь гражданского предназначения. То есть будет налажено производство специализированной военной техники.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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