Российские автомобили научат общаться друг с другом

Сервис умной мобильности готовят в Сколково. Его планируют внедрить в марте, а полноценно заработать он должен в течение 2020 года

Технология, позволяющая автомобилям обмениваться данными между собой и объектами дорожной инфраструктуры (V2X), в частности, светофорами, будет внедрена в Сколково в 2020 году, сообщил ТАСС официальный представитель НТИ «Автонет» и пресс-секретарь НП «Глонасс» Ярослав Федосеев. Предполагается, что с помощью такой системы водители смогут заблаговременно забронировать онлайн парковочное место или место для зарядки электромобиля, дистанционно встать в очередь на автомойку.

Сервис создают в рамках платформы «Автодата», которая формирует массив больших данных в автосфере. К 2025 году в ее базе должны собраться миллионы гигабайт информации. В единой платформе будут объединены системы распознавания номеров, фото- и видеофиксации, диспетчеризация электрозарядных станций и поездок на автобусах, автомобильные мойки и цифровая карта дорог.