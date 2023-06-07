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7 июн 2023

Российские блоки ABS появятся на машинах в середине лета

Российские блоки ABS появятся на машинах в середине лета

Поставки российских систем АБС локальным автопроизводителям стартуют 1 июля. По сообщению Минпромторга их разработкой занялось некое предприятие в Костроме

Впрочем, по некоторым косвенным признакам можно с уверенностью говорить, что блок анти-блокировочной системы созданы компанией «Итэлма». Во-первых, в Костроме у данной фирмы есть филиал, а во-вторых, еще в апреле сообщалось, что испытания блоков отечественной разработки начал АвтоВАЗ.

По славам замглавы Минпромторга,Василия Шпака, в России активно ведётся работа по локализации электронных компонентов для автопроизводителей, включая различные датчики и проводку.

При написании новости использовалась информация:
РИА новости

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