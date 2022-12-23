Российские хакеры стали предлагать свои услуги по взлому автомобили

Хакеры в даркнете стали предлагать жителям России удаленный взлом «умных» автомобилей

Как сообщают РИА "Новости", подобная активность связана с возросшим дефицитом запчастей - в особенности на премиальные автомобили. Скажем больше - есть предположение, что подобными услугами могут воспользоваться теневые автосервисы, которые не гнушаются использовать краденые запчасти. В целом, за пожелание взлома машины придется заплатить от сорока до двухсот тысяч рублей.

К слову, по прогнозу НТИ «Автонет», в 2023 году число краж и взломов автомобилей в России будет расти. Причины ровно те же, что мы указывали выше— недоступность новых автомобилей и дефицит деталей.