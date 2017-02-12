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12 фев 2017

Российские продажи Volkswagen AG в январе выросли на 1,7 процента

Российские продажи Volkswagen AG в январе выросли на 1,7 процента
Автор фото: неткаршоу.ком

Как сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в своем ежемесячном отчете, в январе текущего года немецкий концерн Volkswagen AG продемонстрировал положительную динамику продаж на первичном автомобильном рынке в России.

Согласно данным, предоставленным аналитиками Ассоциации, по итогам прошлого месяца на территории РФ было реализовано 9 392 автомобиля аффилированных брендов Volkswagen AG. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 1,7%. За отчетный период доля немецкого концерна на российском рынке выросла на 0,8 процентных пункта, до 12,1%.

В структуре российских продаж Volkswagen AG наибольшая доля (48,8%) приходится на автомобили основного бренда Volkswagen. Так, за весь январь россияне приобрели 4 581 автомобиль немецкой компании, что на 2,8% превышает результаты января прошлого года.

На втором месте по количеству продаж (38% от общего объема) располагается чешский бренд Skoda. За отчетный период официальные дилеры компании передали в руки своих российских клиентов 3 571 автомобиль, тем самым улучшив свой январский результат 2016 года на 0,4%.

Еще 9,9% продаж приходится на  автомобили представителя «большой тройки» немецких автопроизводителей – бренда Audi. Объем реализации немецких авто представительского класса в прошлом месяце был зафиксирован на уровне 935 экземпляров, прирост в годовом отношении составил 3,3%.

Оставшиеся 3,3% продаж приходятся на автомобили коммерческого подразделения Volkswagen. В январе на российском рынке было продано 305 немецких LCV – на 5,6% меньше, чем годом ранее.

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При написании новости использовалась информация:
АвтоБизнесРевю, АЕБ, Автостат

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