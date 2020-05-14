Российские светофоры поумнеют

В России начался эксперимент по тестированию системы "Зеленая волна", которая позволит водителям проезжать по улицам города с минимальным количеством остановок на светофорах

"Зеленая волна" работает на основе искусственного интеллекта. Система будет собирать данные с автомобилей, а также с систем спутниковой навигации о количестве, местонахождении, скорости автомобилей и затем соотносить ее с сигналами светофоров. После чего система передаст водителям рекомендации по скорости движения.

Как сообщает Российская Газета, проект является частью масштабной инициативы по формированию в России инфраструктуры "умных дорог" - платформы "Автодата". В работу по ее созданию вовлечены минпромторг, минтранс, Роскосмос, Ростелеком и другие ведомства и крупные игроки. Среди проектов платформы - "умный" пешеходный переход, когда действие зеленого светофора можно продлевать через специальное приложение, и "умное" дорожное полотно, когда, например, покрытие из оптоволокна предупреждает водителей о неровностях на дорогах.