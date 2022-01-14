Российские владельцы Tesla обращаются к Илону Маску за помощью

Инициативная группа автолюбителей-«теславодов» обратилась к Илону Маску с просьбой открыть представительство марки в нашей стране, а заодно помочь с расширением зарядной инфраструктуры, так как количество электромобилей неуклонно растет

«Мы пользуемся нашими автомобилями при полном отсутствии скоростных зарядных станций Supercharger, у нас нет сервисов, у нас нет техподдержки. Если нужна какая-то запчасть, мы заказываем её из-за рубежа, и это превращается в приключение на полгода. Несмотря на это, мы любим наши авто и ни за что не поменяем их на ДВС. Поэтому, Илон, мы очень просим тебя открыть офисы Tesla в России. Нам вас очень не хватает. Tesla, велкам ту Раша!» — с такими словами обратились владельцы Tesla к Илону Маску.

Надо сказать, что топ-менеджер откликнулся на зов своих фанатов, правда, последние вряд ли будут довольны таким ответом, так как ничего конкретного он в себе не содержит. Маск просто сообщил, что компания работает на максимальных мощностях, чтобы поддержать клиентов по всему миру. Одним словом – держитесь, отечественные «теславоды», может быть вам улыбнется удача